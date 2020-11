Algériens bloqués à l’étranger : Le Consulat d’Algérie à Montréal annonce une bonne nouvelle

Canada – Le Consulat général d’Algérie à Montréal, au Québec, annonce une bonne nouvelle pour les ressortissants Algériens bloqués au Canada.

Dans un communiqué publié hier soir, le Consulat général d’Algérie à Montréal, au Québec, incite les Algériens bloqués au Canada à s’inscrire sur une plateforme numérique dédiée à une possible reprise des vols de rapatriement vers l’Algérie.

Ainsi, les Algériens souhaitant regagner le pays doivent s’inscrire sur la plateforme avant le mercredi 2 décembre 2020 à minuit (heure de Montréal).

La reprise des vols de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger se précise. Même si aucune date n’a été annoncée, les représentations consulaires algériennes à l’étranger se préparent.

Ces vols de rapatriement concernent les Algériens bloqués à l’étranger depuis mars dernier, et qui étaient détenteurs d’un visa et disposant d’un billet de retour, ainsi que ceux qui se trouvent dans le pays d’accueil pour des soins et qui doivent retourner en Algérie à l’issue du traitement médical.

Les citoyens Algériens présents dans le pays d’accueil en séjour régulier pour études ou stages, et les résidents à l’étranger dont le contrat de travail a pris fin et devant quitter le pays d’accueil, sont également concernés par ces opérations de rapatriement.

Air Algérie reprend ses vols domestiques prochainement

Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale Air Algérie annonce la reprise des vols domestiques dès dimanche 6 décembre prochain. Cette nouvelle a été annoncée hier par le PDG de la compagnie, Bekhouche Alleche, lors d’une réunion restreinte.

Le PDG affirme également que les vols internationaux devraient reprendre prochainement, selon des modalités qui seront fixées. Toutefois, aucune date n’a été communiquée concernant les vols vers l’étranger.

Hind.B