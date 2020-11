Le gouvernement annonce la reprise des vols domestiques

Algérie – La procédure de suspension du transport aérien public pour les passagers des vols domestiques sera levée à compter du dimanche 6 décembre prochain.

Selon un communiqué rendu public ce lundi, le gouvernement annonce la levée de la procédure de suspension du transport aérien pour les vols domestiques à partir du dimanche 6 décembre prochain.

Par ailleurs, ces mesures concerneront 50% des dessertes entre le nord et le sud du pays, en respectant le protocole sanitaire mis en place afin de lutter contre la pandémie du Covid-19.

Une levée des restrictions malgré l’état sanitaire du pays

« La levée de la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique demeure tributaire de la mise en œuvre et du strict respect des protocoles sanitaires spécifiques aux aéroports et à bord des aéronefs, élaborés sur la base des recommandations des autorités de l’aviation civile et adoptés par le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus« , note le communiqué.

Par ailleurs, les compagnies nationales de transport aérien devront sensibiliser les passagers concernant les mesures de prévention et les protocoles sanitaires nécessaires à la lutte contre le Coronavirus.

Rédaction d’Algérie360.