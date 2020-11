« Le rétablissement du marché pétrolier sera long », selon le ministre de l’Energie

Algérie – Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a présidé ce lundi 30 novembre, les travaux de la 180ᵉ réunion ministérielle de l’OPEP par visioconférence.

Dans son allocution lors de la réunion, Abdelmadjid Attar a fait savoir que le « chemin du rétablissement du marché pétrolier est long et cahoteux ».

Le ministre de l’Energei a expliqué que « le bout du tunnel peut être atteint l’année prochaine, notamment avec la reprise de la croissance de l’économie mondiale qui devrait atteindre 4,4%, du même pour la demande de pétrole qui devrait aussi être élevée, de l’ordre de 6,1 mb/j »

« Il y a un consensus au niveau de l’Opep pour prolonger le seuil actuel de la baisse de la production au-delà de 2020, c’est-à-dire pour le 1er trimestre de l’année prochaine, et ce afin d’assurer un équilibre du marché pétrolier et améliorer encore plus les prix de brut qui ont atteint le niveau de 48 dollars », a ajouté le ministre.

L’épidémie continue d’affecter l’économie mondiale et le marché pétrolier

Le ministre de l’Énergie a soutenu, à l’ouverture des travaux de la réunion ministérielle de la Conférence de l’Opep, que la pandémie de la Covid-19 continue d’affecter l’économie mondiale et le marché pétrolier.

Cependant, il souligne que les marchés ont répondu positivement aux récentes annonces sur le développement de vaccins contre le Coronavirus, il a fait remarquer qu’une « reprise de l’économie mondiale et le marché pétrolier prendra du temps ».

Rédaction d’Algerie360