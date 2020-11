Cerefe : Vers l’ouverture du marché de la production de l’électricité

Algérie- Le commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (Cerefe), Pr Noureddine Yassaa a évoqué ce lundi 30 novembre l’éventualité de l’ouverture du marché de la production énergétique aux particuliers et aux citoyens.

Intervenant sur les ondes de la chaine une de la Radio nationale, le responsable a affirmé que son institution a mis en place une stratégie de transition énergétique, à même de « permettre aux citoyens de devenir fournisseurs de la Sonelgaz en électricité ».

Pr Noureddine Yassaa a appelé à l’ouverture du marché des énergies renouvelables pour les particuliers et les citoyens, précisant que « tout le monde peut produire l’électricité ». Il a souligné, dans ce sens, la nécessité de mise en place d’un cadre juridique, permettant aux citoyens de devenir fournisseurs en la matière.

Dans le volet technique de l’opération, le commissaire aux énergies renouvelables a précisé que les citoyens peuvent installer des panneaux solaires sur les toits de leurs domiciles. Dans le cas d’une surproduction, ils peuvent fournir de l’électricité à Sonelgaz à l’aide de compteurs intelligents conçus à cet effet.

Par ailleurs, le responsable a reconnu que cette opération n’est pas réalisable dans l’immédiat, tout en appelant à la mise en place d’un cadre juridique pour sa régularisation, notamment son financement via des crédits bancaires. Ces crédits pourront être remboursés par les surplus de production, selon le même responsable.

Le Commissariat aux énergies publie publier son premier rapport annuel

Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (Cerefe) a publié au cœur de cette semaine son premier rapport annuel sur la situation énergétique en Algérie, intitulé : « Transition énergétique en Algérie : leçons, état des lieux et perspectives pour un développement accéléré des énergies renouvelables ».

Selon ce qu’a rapporté le quotidien Liberté dans son édition d’hier dimanche, le rapport aborde « l’évolution du mix énergétique dans le monde et les leçons à tirer », « l’historique et l’état des lieux des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en Algérie ».

Il convient de noter que le Cerefe est un organe indépendant placé auprès du Premier ministre. C’est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Merzouk.A