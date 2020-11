Automobile : Forte hausse des prix des véhicules d’occasion

Algérie – Une hausse considérable des prix des voitures d’occasion est constatée en Algérie depuis environs deux mois, en raison de l’absence de véhicules neufs, ainsi que la suspension des importations.

Selon l’ancien président de l’Association des concessionnaires automobiles multimarques (ACAM), Youcef Nebbache, les prix des voitures d’occasion en Algérie ont augmenté de plus de 30% en seulement 60 jours, en raison de l’absence persistante de véhicules neufs et de la suspension des importations.

Ces prix grimpent, alors que le nombre total de dossiers d’importation de véhicules neufs a atteint 145 dossiers, souligne l’ancien président de l’ACAM, ajoutant que les prix des voitures d’occasion aujourd’hui ont atteint une tendance exagérée.

Par ailleurs, les prix ne reflètent pas la valeur de la voiture, et ne correspondent pas à la qualité et à la qualité dont elle bénéficie, soutient Youcef Nebbache.

« Le prix ne diminuera pas avant 4 mois, qui est la date prévue pour l’entrée de nouveaux véhicules », estime M. Nebbache dans une déclaration à Echorouk.

Des mesures nécessaires pour régulariser les prix

Le même responsable appelle à plafonner le marché des voitures d’occasion, à déterminer une tendance de prix fixe et à éviter des augmentations irrationnelles.

Ces mesures ont pour but d’équilibrer entre l’offre et la demande, en accélérant l’ouverture du portail de l’importation, en plus d’accorder des licences à ceux qui remplissent les conditions techniques nécessaires.

Il est à noter que le dossier automobile de moins de 3 ans avait suscité une large polémique lors de la discussion du projet de loi de finances pour l’année 2021 à l’Assemblée populaire nationale.

Les députés ont exigé l’intervention du Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, pour lever l’interdiction de ces véhicules.

Rédaction d’Algérie360.