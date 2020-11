Vers la reprise des vols domestiques d’Air Algérie

Algérie – La compagnie nationale aérienne Air Algérie s’apprête à reprendre les vols intérieurs, a-t-on appris ce dimanche 29 novembre.

Selon les informations en notre possession, Air Algérie devrait reprendre ses vols domestiques à partir de la semaine prochaine.

Cette nouvelle décision, prise lors d’un conseil interministériel, intervient dans une situation financière « chaotique » d’Air Algérie en raison de la suspension du trafic aérien, mars dernier, suite à la propagation du coronavirus (covid-19) dans le monde.

Pour la reprise des vols internationaux, aucune décision n’a été prise, pour le moment, par les autorités mais une date de reprise devrait être communiquée dans les semaines à venir.

Des syndicats d’Air Algérie appellent à la reprise des vols

Rappelons que les syndicats d’Air Algérie (l’UGTA et le SPLA) avait lancé, hier samedi, un appel aux autorités demandant « la reprise graduelle des vols et la réouverture des frontières ».

« Pendant ce temps, d’autres compagnies étrangères continuent à transporter régulièrement des passagers de et vers l’Algérie à des tarifs exorbitants souvent exigés en devises (…) Cette situation est extrêmement préjudiciable pour Air Algérie sur le court terme avec un manque à gagner immédiat sur le moyen et long terme, avec une possible perte de clientèle », avaient-ils indiqué dans un communiqué.

À noter que la plupart des avions de la compagnie sont cloués au sol, depuis la suspension, le 17 mars dernier, des liaisons aériennes et maritimes pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Rédaction d’Algerie360