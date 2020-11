Immigration : 10 pays préférés pour les candidats à l’expatriation

Immigration – 10 pays font parti d’une liste des destinations préférées des candidats à l’expatriation, dont le Qatar, le seul pays arabe et musulman de la sélection.

Une étude récente de la société américaine de services de paiements « Remitly » classifie que Qatar dans la liste des 10 pays préférés pour les candidats à l’expatriation. Ainsi, le Qatar, seul pays arabe et musulman à figurer dans la sélection, est l’une des destinations dans lesquels les étrangers veulent déménager pour s’installer.

Par ailleurs, six pays à travers le monde placent le Qatar comme la destination favorite en vue de s’installer pour travailler. Il s’agit du Liban, la Jordanie, l’Arabie saoudite, Oman, le Sri Lanka et les Maldives.

Le pays, unique destination arabe et musulmane du top 10, occupe donc la cinquième place, derrière l’Allemagne (8 pays), l’Espagne (12 pays) et le Japon (13 pays).

Le Canada est, quant à lui la destination la plus prisée à travers le monde, 30 pays le citant comme étant la destination préférée en vue d’une installation, tandis que 5 pays classent l’Australie, 4 pour la Suisse, 3 pour le Portugal, et 2 pays pour les États-Unis et le Royaume-Uni.

Toutefois, l’Algérie n’est incluse ni dans le classement, ni dans l’étude qui prend en considération les données de recherche de 101 pays.

Hind.B