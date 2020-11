Oran : Hospitalisée depuis 27 ans, une patiente s’éteint au CHUO

Algérie – Le service de réanimation du centre hospitalier universitaire Dr Benzerdjeb CHUO enregistre le décès d’une de ses plus anciennes patientes.

Selon nos confrères du Qotidien d’Oran, Lazergui Rachida, une patiente hospitalisée au niveau du service de réanimation du CHUO Dr Benzerdjeb, s’est éteinte vendredi dernier à l’âge de 37 ans.

Née le 01 décembre 1983, la défunt, originaire d’El Bayadh, a passé près de 27 ans en service de réanimation du CHUO, suite à son admission en 1993, à l’âge de 10 ans.

Suite à une grippe qui l’a laissé tétraplégique, Rachida a été admise en réanimation au service de réanimation médicale polyvalente « B » au pavillon 5 du CHUO, avant d’être branchée à un respirateur par une canule de trachéotomie.

« Malgré son état de santé, elle a réussi à survivre. C’était une tenace qui avait beaucoup de caractère et d’intelligence, elle savait lire et compter, connaissait tous les quartiers d’Oran et toutes les villes et villages sans les avoir vus », témoigne le personnel médical.

« Elle a vu défiler tant de résidents, d’assistants et de chefs de service. Elle a marqué tous les réanimateurs du CHUO », insiste les membres du CHUO, qui ont connu la défunt hospitalisée depuis près de trois décennies.

Ainsi, Lazergui Rachida s’est éteinte vendredi, soit à 3 jours de son 37e anniversaire, après avoir survécu près de 27 ans au service de réanimation du pavillon 5 du CHUO Dr Benzerdjeb, laissant le personnel de l’établissement en deuil.

Hind.B