Cour d’Alger : Le procès en appel d’Ould Abbes et Barkat reporté à nouveau

Algérie – La Cour d’Alger a reporté dimanche le 29 novembre, le procès en appel de l’affaire des deux anciens ministres de la Solidarité, Djamel Ould Abbes et Said Barkat au 6 décembre prochain.

Les deux anciens ministres sont poursuivis pour détournement, dilapidation de deniers publics, conclusion de marchés en violation de la législation et abus de fonction.

À noter que, le Tribunal de Sidi M’hamed avait condamné Djamel Ould Abbès et Said Barkat à des peines respectives de 8 ans et 4 ans de prison ferme avec une amende d’un million de DA chacun.

Dans la même affaire, le fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi (en fuite à l’étranger), a été condamné à 10 ans de prison ferme, assortis d’une amende d’un million de DA avec émission d’un mandat d’arrêt international à son encontre.

Rédaction d’Algérie360