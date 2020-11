Flambée des prix des tests Covid-19 : L’Association des labos privés s’explique

Algérie — Le président de l’Association nationale des laboratoires d’analyses médicales (Alma), Dr Abdelhalim Chachou s’exprime concernant la flambée du prix des tests PCR et sérologiques dans les laboratoires privés en pleine période de pandémie de la Covid-19.

En effet, dans un entretien accordé a nos confrères de « TSA », Dr Abdelhalim Chachou, s’est expliqué à propos de cette hausse des prix des tests PCR et sérologiques en répondant : « Certainement, pour un Suédois ou un Allemand pour ne pas parler du français c’est cher aussi si vous lui enlevez le remboursement de la Sécurité sociale ».

Le même intervenant propose à cet égard la création par l’état d’un mécanisme de prise en charge à titre exceptionnel, précisant en revanche que « ce mécanisme doit être accompagné d’une codification de tout le processus pour éviter les abus et les dérives », ajoute-t-il.

Répondant à une question concernant des solutions ; par exemple, fixer le prix plafond d’un test PCR pour qu’il soit à la portée du citoyen Algérien, Chachou répond ; « tout acte médical est onéreux quel que soit le pays, mais il y a ceux qui ont une bonne couverture sociale. En Algérie on a toujours pensé que les prix doivent être en fonction des revenus et non en fonction de leur coût économique », par conséquent il estime que « toute structure de santé, quelle que soit sa nature doit encaisser sa prestation ; quant aux démunis, les organismes sociaux doivent les prendre en charge, on ne va pas les abandonner. La santé n’a pas de prix certes, mais elle a un coût ».

Le prix des tests dans les laboratoires privés sont inférieur à ceux de l’Institut Pasteur d’Algérie.

Pour les tarifs et prix des tests dans laboratoires privés, le responsable révèle que leurs prix sont inférieurs au prix des laboratoires de l’Institut pasteur d’Algérie, l’Institut Pasteur d’Algérie les facture aux hôpitaux à 15 500 DA (le test), l’antenne d’Oran les facture à 15 900 DA. Le prix de 90 % des laboratoires de biologistes médicaux sont inférieurs à ceux de l’Institut Pasteur d’Algérie », précise-t-il, ajoutant que les tarifs dans la majorité des laboratoires privés tournent autour de 12 500 DA.

Concernant les tests sérologiques, et en fonction de la qualité des réactifs, « les tests peuvent aller de 1 600 jusqu’à 3 800 DA, tout dépend du prix d’achat », précise le président de l’ALMA

Ch.LAIB