Coronavirus Algérie : Des hôpitaux transformés en services Covid-19 à Aïn Témouchent

Algérie — Les hôpitaux de la wilaya de Aïn Témouchent sont sous pression face à la recrudescence des contaminations au coronavirus, les services de la santé de la même wilaya optent pour une nouvelle stratégie afin d’endiguer la pandémie.

Le pays connaît une fin d’année mouvementée, marquée par l’augmentation alarmante des cas de Covid-19, face à une telle situation alarmante, la Direction de la santé et de la population de la wilaya de Aïn Témouchent, a décidé d’agir vite, et ce par l’adaptation d’une nouvelle stratégie pour contenir la situation épidémiologique à travers le territoire de la wilaya.

En effet, pour une meilleure prise en charge des personnes atteintes du coronavirus, les services de santé décident d’opérer un transfert de trois hôpitaux, celui d’Ahmed-Medeghri de Aïn Témouchent, celui de Béni Saf et celui de Hammam Bou-Hadjar en hôpitaux réservés spécialement pour les cas atteints du (Covid-19), affirme le Dr Dib Smaïl, médecin coordonnateur auprès de la Direction de la santé de la wilaya.

Le même responsable déclare, « Les services de ces hôpitaux destinés à la prise en charge devront faire l’objet d’une extension à chaque fois qu’il y a nécessité. Jusqu’à ce jour, nous avons mobilisé 60 lits à l’hôpital Ahmed-Medeghri pour les hospitalisations, plus 8 lits destinés aux soins intensifs. Donc, nous avons 68 lits au total. En ce qui concerne l’hôpital de Hammam Bou-Hadjar, nous avons consacré 40 lits plus 4 lits pour les soins intensifs, alors qu’à l’hôpital de Béni Saf, il y a 60 lits plus 8 lits pour les soins intensifs ».

L’Algérie connaît une recrudescence des cas de Covid-19

Depuis le début du mois de novembre, le pays connaît une recrudescence des cas de Covid-19. Hier 28 novembre, les chiffres ont atteint 1044 nouveaux cas, soit 2,4 cas pour 100 000 habitants lors des dernières 24 heures. Depuis le premier cas enregistré en février, le pays déplore officiellement un peu plus de 2393 décès et 81 212 contaminations.