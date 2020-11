VIDEO. Mahrez signe un triplé face à Burnley

L’international algérien, Riyad Mahrez, a signé trois buts ce samedi, 28 novembre, lors de la rencontre qui a opposé le Manchester City au Burnley.

Le Manchester City s’est imposé 5-0 face au Burnley, à l’occasion de la 10ᵉ journée de Premier League. Lors de cette rencontre, le milieu de terrain des Verts et ailier droit du Manchester City, Riyad Mahrez, s’est fait remarquer en inscrivant un triplé.

En effet, Mahrez a ouvert le score à la 6ᵉ minute du match avec son premier but, avant de le doubler à la 21ᵉ minute. Au retour des vestiaires, il marque son 3ᵉ but, qui est le 5ᵉ but du Manchester City, à la 69ᵉ minute.

Voici, en vidéo, les trois buts de Mahrez :

Rédaction d’Algérie 360.