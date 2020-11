Vaccin Coronavirus : Selon Pr Lyes Rahal, « l’Algérie est pionnière au niveau du continent africain »

Le Directeur des services de santé au Ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Professeur Lyes Rahal, a annoncé la désignation de « Covid manager » au niveau des 48 wilayas pour assurer un lien direct avec le Comité scientifique.

Lors de son passage sur les ondes de Radio Sétif, ce vendredi, 27 novembre, le Directeur des services de santé au Ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière et également membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) en Algérie, Professeur Lyes Rahal, a déclaré que « les structures hospitalières publiques sont saturées à hauteur de 45% au niveau national » et que « seulement 15 wilayas connaissent une saturation de 50% ».

Professeur Rahal a fait savoir que « près de 20 000 lits ont été réservés aux patients atteints de Coronavirus au niveau du territoire national », soulignant que « les services du Ministère de la Santé ont, au 22 octobre écoulé, enregistré pas moins de 3 000 patients atteints de la Covid-19 et 9 000 jusqu’à vendredi passé ».

Dans ce même sens, Professeur Rahal a rassuré quant à la disponibilité de l’oxygène médical au niveau des hôpitaux du pays, et ce malgré la pression que subie certains d’entre eux.

S’agissant des tests PCR, le même responsable a fait savoir que « le nombre de laboratoires assurant cet examen (PCR) est passé de 3 au début du mois de mars dernier à 56 laboratoires, dont 30 publics et 26 privés, au mois de novembre en cours », rajoutant que « des conventions ont été signées avec 30 laboratoires universitaires pour la réalisation desdits tests ».

Par ailleurs, Professeur Rahal a également affirmé qu’ « il a été demandé aux Directeurs de la Santé, à travers les 48 wilayas du pays, de désigner un « Covid manager », qui sera le lien direct et permanent avec le Comité scientifique ».

Enfin, et concernant les vaccins contre le Coronavirus, le membre du Comité scientifique a souligné que « l’Algérie, qui détient différents programmes de vaccination, est pionnière au niveau du continent africain en veillant depuis le mois d’août écoulé sur l’étude du vaccin qui sera importé ».

« Une commission de travail ministérielle se penche sur ce dossier depuis le mois d’août passé. Elle veille au choix du vaccin qui sera retenu et, du coup, importé, car nous ne badinerons pas avec la santé de nos concitoyens. Le vaccin sera conforme aux normes de l’OMS », a conclu le même responsable.

