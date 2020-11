Vaccin Coronavirus, prix des tests rapides … : Voilà ce qu’a dit Benbouzid 

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, est revenu ce samedi, 28 novembre, sur l’acquisition du vaccin contre le Coronavirus (Covid-19).

En marge d’une visite de travail dans la wilaya de Boumerdès, le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid s’est exprimé concernant les tarifs des tests sérologiques du Coronavirus (Covid-19).

En effet, Professeur Benbouzid a fait savoir que « le prix des tests rapides sera dix (10) fois moins cher que celui des tests PCR ». Dans ce même sens, le Ministre a expliqué que « ces tests consistent en une prise de sang pour vérifier si oui ou non le patient à développer des anticorps », soulignant que « les résultats de ces tests sont rendus au bout de quinze (15) à trente (30) minutes », et que « le patient peut les effectuer n’importe où et pas spécialement dans un laboratoire ».

S’agissant des scanners, Professeur Benbouzid a souligné que « leurs résultats ne sont pas garantis, notamment en marge de la saison hivernale, qui connait une importante propagation de la grippe saisonnière, où il est difficile d’identifier le virus de la Covid-19 ».

Concernant le vaccin contre le Coronavirus, le premier Responsable du secteur de la Santé, a indiqué que « le dossier portant sur le choix du meilleur vaccin pour l’Algérie sera traité au cours de la semaine prochaine ».

Rappelons que la courbe des contaminations au Coronavirus poursuit son ascension inquiétante, le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie en Algérie a fait état d’un total de 80168 cas de contamination, 2372 victimes emportées par le virus et 51946 patients rétablis.

Rédaction d’Algérie 360.