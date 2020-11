Tiaret : Une usine de 45 milliards à l’arrêt à cause d’une autorisation non délivrée 

Un entrepreneur dénonce la situation de son investissement, qui est une minoterie dont le coût est estimé à 45 milliards de dinars, et qui se trouve à l’arrêté depuis cinq (5) à cause de la non-délivrance d’une autorisation.

Dans un reportage de la chaîne arabophone El Bilad TV, un entrepreneur de Tiaret a fait part de la situation de son investissement, bloqué depuis cinq (5) ans à cause de la non-délivrance d’une autorisation.

En effet, en racontant son histoire, l’entrepreneur en question a expliqué avoir investi son propre argent pour construire et équiper une minoterie, dans l’espoir de lancer son investissement et retrouver le bénéfice des 45 milliards investis, mais aussi afin créer de nouveaux emplois dans la région.

En 2016 son projet a été abouti, la minoterie équipée et achevée, dans les moindres détails, et ne lui manquait plus que l’autorisation pour entamer son activité. Cependant, et jusqu’à présent, cette autorisation ne lui a pas été délivrée. Ainsi, il se retrouve bloqué et son projet, complétement équipé, à l’arrêt depuis près de cinq (5) ans.

Par ailleurs, le même entrepreneur a affirmé que son projet a été construit sur la zone d’activité adéquate, soulignant qu’il avait bien eu les autorisations nécessaires pour entamer les travaux.

À travers ce reportage, l’entrepreneur a dénoncé sa situation et a prié les autorités compétentes de bien vouloir lui expliquer les raisons derrière ce blocage.

Rédaction d’Algérie 360.