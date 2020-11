Problème de liquidité financière : Le Ministre de la Poste s’exprime 

Le Ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, s’est exprimé ce samedi, 28 novembre, au sujet du problème de liquidité financière enregistré récemment au niveau des bureaux de poste.

Lors d’un point de presse, animé en marge d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Boumerdès, en compagnie du Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid, le Ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a affirmé qu’ « une amélioration notable a été enregistrée au cours de ce mois concernant le problème de disponibilité de la liquidité financière qui a touché récemment les usagers des bureaux de poste, notamment la catégorie des retraités ».

En effet, M. Boumzar a indiqué que « la solution définitive au problème de la liquidité réside dans l’expansion et la généralisation des opérations électroniques au lieu des opérations en espèces ou en papier, et ce à travers tout le territoire national ».

Par ailleurs, le Ministre de la Poste a souligné que « cette amélioration revient à la prise d’un nombre de mesures suite à cette crise, dont la plus importante était de relever la valeur financière des retraits via les distributeurs automatiques de billets (DAB) de 30.000 à 50.000 DA ».

Pour le Ministre de la Poste, « le problème de manque de liquidité est lié à la mauvaise coordination et organisation entre les parties concernées ».

S’agissant des secteurs de la Santé et de l’Éducation nationale, le Ministre Boumazr a fait savoir que « son secteur s’attache à l’accompagnement technique de ces deux secteurs, dans le cadre de la solidarité gouvernementale, dans le domaine de la numérisation », et ce « en garantissant à tous les organismes et structures relevant des deux secteurs l’accès à l’internet haut débit notamment pour l’exploitation du service de « la télé-santé » qui entrera en vigueur prochainement et ce à travers un raccordement à la fibre optique, par satellite ou via les opérateurs de téléphonie mobile ».

Rédaction d’Algérie 360.