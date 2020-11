Le nouveau dossier du Figaro Histoire retrace l’histoire de la colonisation française en Algérie

Le nouveau dossier du Figaro Histoire a été consacré à l’histoire de la colonisation française en Algérie, « de la conquête à la rébellion ».

Le Figaro Histoire a consacré son nouveau dossier, d’une soixantaine de pages, à l’histoire de la colonisation française en Algérie. Intitulé : Ce qu’était l’Algérie française, de la colonisation à la rébellion, ce dossier, « richement illustré », « retrace la véritable histoire de l’Algérie française et dresse un bilan complet d’une aventure coloniale et humaine de près d’un siècle et demi, qui a profondément marqué la France », a expliqué Le Figaro.

« Le Figaro Histoire a mené l’enquête avec l’aide des meilleurs spécialistes tels Jacques Frémeaux, Guy Pervillé, Pierre Vermeren ou Jean Sévillia. Du fameux « coup d’éventail » du dey d’Alger à la rébellion armée du FLN en passant par l’épopée de Bugeaud et d’Abd el-Kader », a encore détaillé Le Figaro.

Selon la même source, ce numéro a été réalisé « alors que le Président français de la République a chargé l’historien Benjamin Stora d’une mission sur « la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie » », et ce afin de « retracer la véritable histoire de l’Algérie française ».

En effet, rappelons, dans ce même sens, que l’historien français Benjamin Stora a été chargé par le Chef de l’État français, Emmanuel Macron, de remettre un rapport pour « dresser un état des lieux du chemin accompli en France sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie », en vue de favoriser « la réconciliation entre les peuples français et algérien ».

