Djerad : « Le Gouvernement est déterminé à instaurer un modèle énergétique durable » 

Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, à travers le premier rapport annuel du Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE), « la détermination du Gouvernement à instaurer un modèle énergique durable ».

Dans un message publié dans le premier rapport annuel du Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE), intitulé « Transition énergétique en Algérie : Leçons, état des lieux et perspectives pour un développement accéléré des énergies renouvelables », le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué que « toute action permettant une optimisation accrue de la consommation interne de l’énergie, serait encouragée au même titre que celle pouvant contribuer à prolonger la durée de vie de nos réserves d’hydrocarbures en diversifiant les moyens de production d’énergies alternatives, notamment à base de ressources renouvelables », rapporte l’Agence officielle.

En effet, le Premier Ministre a souligné « la détermination du Gouvernement à tout mettre en œuvre pour instaurer un modèle énergétique durable, où l’efficacité serait le maitre mot », soulignant que « cette reconversion sera conjuguée au développement des énergies renouvelables notamment à travers la composante solaire, dont jouissent assez équitablement toutes les régions du territoire national, ce qui permettra d’assurer des revenus plus stables pour le pays qui, pourrait alors mener sereinement sa politique de développement, loin de certains aléas extérieurs ».

M. Djerad a également rappelé que « le Gouvernement encouragera les activités industrielles liées au secteur de l’énergie et adaptées à l’échelle des PME/PMI, créatrices d’emplois et de richesses locales, et ce, dans le cadre d’un schéma étudié au préalable et visant l’atténuation des disparités régionales », rajoutant, dans ce même sens, que « le Gouvernement s’attend à « des économies notables » sur la consommation intérieure d’énergie « à court terme » dans le transport, notamment à travers l’incitation publique à un recours plus accru au gaz GPL/C et GNC, et dans l’habitat, l’industrie, l’éclairage public, les ressources en eau et l’agriculture ».

À cet égard, le Premier Ministre a fait savoir que « le Gouvernement s’engage dès maintenant à asseoir les fondements d’une transition énergétique adaptée aux spécificités nationales, en mobilisant toutes les potentialités du pays pouvant mener à une concrétisation réelle des objectifs tracés, sans oublier l’instauration de mécanismes d’évaluation continue et rigoureuse des progrès accomplis », et a souligné qu’ « une grande importance est accordée à la formation et la qualification des ressources humaines, la recherche et l’innovation »

Par ailleurs, M. Djerad a expliqué que « cette démarche sera accompagnée par des transformations structurelles en matière d’environnement socio-économique en levant toutes les entraves et autres comportements bureaucratiques qui ont prévalu jusqu’ici ».

Pour lui, « ces mutations énergétiques sont inévitables pour l’avenir du pays », car « elles sont nécessaires pour intégrer la dynamique universelle qui s’impose dans le domaine et léguer ainsi un patrimoine sur lequel les générations futures peuvent compter ».

Dans son message, le Premier Ministre a rappelé « la nécessité de rompre avec le cycle infernal de dépendance chronique de l’extérieur en termes de maîtrise réelle du savoir universel et ses applications sur le terrain, les concepts techniques novateurs qui en découlent et enfin les progrès organiques qui les accompagnent ».

Pour précision, « le CEREFE est un établissement public en charge d’élaborer les instruments de prospective à moyen et long terme en vue d’anticiper les grandes mutations énergétiques et contribuer à la définition des grandes orientations de la politique nationale de développement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique », a conclu la même source.

Rédaction d’Algérie 360.