Coronavirus Algérie : Pour Benbouzid, il n’y a « aucun intérêt à augmenter ou à baisser le nombre des malades déclarés »

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, s’est exprimé ce samedi, 28 novembre, au sujet de la crédibilité des chiffres relatifs au nombre de contaminations au Coronavirus (Covid-19).

Lors d’un point de presse, animé en marge d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Boumerdès, en compagnie du Ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid a répondu à une question relative à la crédibilité des chiffres annoncés par les autorités sanitaires, concernant le nombre de contaminations au Coronavirus (Covid-19). À cet effet, Professeur Benbouzid a affirmé que « les autorités concernées n’ont aucun intérêt à augmenter ou à baisser le nombre des malades déclarés ».

Dans ce même sens, et s’exprimant sur la situation épidémiologique actuelle, marquée par la recrudescence des contaminations, le premier responsable du secteur de la Santé en Algérie a fait savoir que « la situation est « maîtrisée » », soulignant que « cette dernière les incite à plus de mobilisation et de sensibilisation pour mieux lutter contre la propagation de cette pandémie ».

S’agissant du vaccin contre le Coronavirus, le Ministre de la Santé a indiqué que « son département dispose de tous les dossiers techniques des vaccins en cours de fabrication ou en phase d’expérimentation, afin d’en choisir un », rajoutant que « les autorités publiques, attendent de connaître les résultats des tests effectués par les laboratoires concernés afin d’opter pour le vaccin qui sera acquis par l’Algérie, dès sa disponibilité ».

Pour rappel, le dernier bilan des autorités sanitaires fait état d’un total de 52568 patients rétablis (dont 622 nouveaux cas), 2393 victimes emportées par le virus (dont 21 nouveaux décès) et 81212 contaminations au Coronavirus (dont 1044 nouvelles contaminations).

Rédaction d’Algérie 360.