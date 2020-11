Coronavirus Algérie : Benbahmed dévoile le nouveau prix des tests PCR 

Le Ministère de l’Industrie Pharmaceutique a dévoilé ce samedi, 28 novembre, le nouveau prix des tests PCR de dépistage du Coronavirus (Covid-19).

Dans une déclaration faite à TSA, le Ministre de l’Industrie Pharmaceutique, Docteur Lotfi Benbahmed, a affirmé que « le prix des tests PCR de dépistage du Coronavirus est passé à moins de 9000 dinars ».

« Dans le cadre de la mutualisation des efforts et des moyens pour la riposte contre la Covid-19 et afin d’améliorer l’accessibilité des tests PCR au grand public, un groupe de laboratoires d’analyses médicales privés avec le soutien de IMD, société de production de kits de prélèvements et de réactifs PCR, annonce une baisse de prix des tests PCR en proposant un prix public de 8900 DA », a fait savoir le Ministre Benbahmed.

Dans ce même sens, le Ministre de l’Industrie pharmaceutique a fait savoir que « neuf (9) laboratoires proposent ce prix, situés dans les wilayas de : Alger, Béjaia, Ghardaïa, Tizi-Ouzou, soulignant que « d’autres laboratoires de différentes régions devraient adhérer à cette initiative dans les jours à venir « .

Rappelons que les tests PCR sont utilisés pour confirmer une infection au Coronavirus, et que leurs prix s’élevaient à 15 000 dinars, et ce malgré le fait qu’ils ne soient pas remboursables.

Rédaction d’Algérie 360.