Tiaret : Six individus jugés pour avoir enlevé et torturé un homme 

Le Tribunal pénal de la wilaya de Tiaret a jugé et condamné six (6) individus accusés d’avoir enlevé, séquestré, torturé et humilié un homme trentenaire.

Selon les informations rapportées par le quotidien arabophone El Khabar, six (6) individus sont impliqués dans une affaire, dont les faits remontent à 2016, pour avoir enlevé, séquestré, torturé et humilié un homme trentenaire. L’un des accusé lui avait arraché ses vêtements et filmé dans des positions obscènes dans le but de le faire chanter par la suite. En effet, le plaignant a affirmé que les mis en cause l’avaient menacé de diffuser ces images humiliantes s’il ne payait pas cent millions de dinars.

Les éléments de la gendarmerie ont arrêté et mis en détention préventive quatre (4) de ces individus. Le procureur de la République a requis une peine de dix (10) ans de prison ferme à l’encontre de chaque accusé, assortie d’une amende de 50 000 dinars, et une peine d’une (1) de prison ferme assortie à une amende de 20 000 dinars à l’encontre des deux autres prévenus.

Le juge du Tribunal pénal de la wilaya de Tiaret a condamné les quatre principaux accusés à une peine de dix (10) ans de prison ferme. Tandis qu’il a acquitté l’un des deux autres prévenus et a condamné l’autre à un (1) an de prison ferme.

