Pour Soufiane Djilali, la résolution du Parlement européen pour l’Algérie « est une tentative de mise sous protectorat »

Le Président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali, a réagi à la résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l’Homme en Algérie, votée hier, jeudi, 26 novembre, par la majorité des députés.

Dans une publication postée sur ses réseaux sociaux, ce vendredi, 27 novembre, le Président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali, a estimé que « la résolution du parlement européen est un affront à l’honneur des Algériens ». En effet, pour M. Djilali, « c’est une tentative de mise sous protectorat de l’Algérie »

Dans ce même sens, le Président de Jil Jadid a appelé « les patriotes à protéger notre souveraineté », et a conclu sa publication en réaffirmant « oui pour le changement et non pour le chaos ».

Rappelons que « le Parlement européen a voté ce jeudi, 26 novembre, une résolution sur la détérioration des droits de l’Homme en Algérie. Le Parlement a voté, quasiment à l’unanimité, (669 voix pour, 2 contre, 22 abstentions), cette résolution et a demandé la « libération de 90 détenus, inculpés pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression, à leur tête le journaliste Khaled Drareni« .