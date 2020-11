Le Président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, positif au Coronavirus  

Le Président de la Fédération Agérienne de Football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a été testé positif au Coronavirus (Covid-19), a annoncé ce vendredi, 27 novembre, la Fédération.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi, 27 novembre, la FAF a annoncé la contamination de son Président, Kheireddine Zetchi, par le Coronavirus (Covid-19), soulignant qu’ « il présente de légers symptômes qui nécessitent sa mise en isolement pour une dizaine de jours ».

Lors d’une intervention radiophonique sur la Chaîne III de la Radio nationale, ce vendredi matin, à l’occasion du coup d’envoi du championnat de Ligue 1 professionnelle et donc de la saison footballistique 2020/2021, le Président Zetchi a appelé tous les acteurs du football national à faire preuve de maturité et de sens des responsabilités pour permettre un bon déroulement de la compétition et l’organisation des rencontres dans le strict respect des mesures barrières et protocole sanitaire mis en place à cet effet.

Rappelons, par ailleurs, que la sélection nationale de football a été touchée par le Coronavirus, notamment après le regroupement des verts pour les deux rencontres face au Zimbabwe, et a encaissé quatre (4) contaminations au sein de son effectif. En effet, il s’agit du latéral gauche de l’équipe nationale, Ramy Bensebaïni, le milieu offensif Yacine Brahimi, le défenseur central Aissa Mandi ainsi que le gardien de but Azzedine Doukha.

