L’Algérie participe à la 5ᵉ édition du Forum régional de l’Union pour la Méditerranée 

« Le Secrétaire général (SG) du Ministère des Affaires Étrangères, Chakib Rachid Kaid, a participé ce vendredi, 27 novembre, en visioconférence, à la 5ᵉ édition du Forum régional de l’Union pour la Méditerranée (UpM)« , a indiqué un communiqué du Ministère.

Lors de ce forum, M. Kaid a exposé « les priorités de l’Algérie dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne » et a mis en avant « engagement à œuvrer avec ses partenaires, sur la base du principe de « géométrie variable » pour la réalisation des principaux objectifs du partenariat euro-méditerranéen et en faveur d’un ensemble régional prospère », a détaillé la même source.

En effet, le SG du Ministère des Affaires Étrangères a rappelé de « la vision de l’Algérie concernant les défis auxquels la région méditerranéenne est confrontée, notamment aux plans sécuritaire, économique et social », et a fait part de « son attachement au Processus de Barcelone ».

Par ailleurs, le Ministère des Affaires Étrangères a également souligné que « cette rencontre, qui a coïncidé cette année avec la célébration du 25ᵉ anniversaire du lancement du Processus de Barcelone, s’est tenue sous la coprésidence de M. Josep Borrell, Haut Représentant de l’UE pour les Affaires Étrangères et la Politique de Sécurité, vice-Président de la Commission européenne, au titre des pays du Nord, et de M. Ayman Safadi, vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères et des Expatriés du Royaume de Jordanie, au titre des pays du Sud ».

Rédaction d’Algérie 360.