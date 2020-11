Iran : Un scientifique du programme nucléaire assassiné à Téhéran 

Selon le Ministère iranien de la Défense, le scientifique nommé Mohsen Fakhrizadeh a succombé à ses graves blessures, après que son véhicule ait été attaqué par des « terroriste armés » près de Téhéran.

Mohsen Fakhrizadeh occupait le poste de Chef du département recherche et innovation du Ministère de la Défense et travaillait dans le secteur du nucléaire.

Le Ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a dénoncé et condamné cet assassinat qu’il a qualifié « d’acte terroriste » en pointant du doigt « Israël ».

« Des terroristes ont assassiné aujourd’hui un éminent scientifique iranien. Cette lâcheté -avec des indications sérieuses du rôle d’Israël – montre le bellicisme désespéré de ses auteurs », a-t-il indiqué sur Twitter.

Le chef de la diplomatie iranienne a également appelé la communauté internationale « à mettre un terme à ses honteuses positions ambivalentes et à condamner cet acte terroriste ».

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators

Iran calls on int’l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.

