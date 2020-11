Fact checking : Benlamri n’est pas atteint du Coronavirus

L’international algérien, et défenseur central de la sélection nationale, Djamel Benlamri, n’est pas atteint du Coronavirus (Covid-19) et a été testé négatif.

Selon les informations en notre possession, Djamel Benlamri a été testé négatif au Coronavirus, contrairement à ce qui a été partagé sur les réseaux sociaux.

Rappelons que a sélection nationale de football a été touchée par le Coronavirus, notamment après le regroupement des verts pour les deux rencontres face au Zimbabwe, et a encaissé six (6) contaminations au sein de son effectif. En effet, il s’agit du sélectionneur national Djamel Belmadi, le latéral gauche Ramy Bensebaïni, le milieu offensif Yacine Brahimi, le défenseur central Aissa Mandi, le gardien de but Azzedine Doukha ainsi que l’arrière droit Réda Halaïmia.

Rédaction d’Algérie 360.