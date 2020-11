Des Actrices Algériennes dénoncent les féminicides et les violences faites aux femmes (Vidéo)

Des actrices Algériennes ont uni leurs voix pour dénoncer les violences faites aux femmes afin de sensibiliser la société quant à ce fléau.

En marge de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, des actrices Algériennes, à l’instar de Bahia Rachedi, Souhila Maalam et Adila Bendimerad, ont uni leurs voix pour dénoncer les pressions sociales infligées aux femmes ainsi que les violences, physiques et morales, et les féminicides dont elles sont victimes.

« Nous, actrices algériennes, restons unies contre le féminicide et la violence faite aux femmes. Nous unissons à nouveau nos voix pour appeler à la mobilisation et à l’action contre ce fléau. L’heure est grave. Nous sommes tous concerné(e)s, citoyennes et citoyens, société civile et responsables politiques », ont indiqué les Actrices Algériennes sur les réseaux sociaux.

À travers leur vidéo, communiquées dans les deux langues, l’arabe et le français, les Actrices Algériennes souhaitent passer un message pour sensibiliser la société quant à ce fléau, en affirmant que « nous sommes tous concernés », mais aussi pour donner un aperçu de l’enfer que vivent certaines femmes au quotidien et en silence.

La vidéo a été réalisée avec la participation de Salima Abada, Massilya Aït Ali, Tounes Aït Ali, Narjes Asli, Jawhara Ayachi, Houria Behloul, Adila Bendimerad, Mounia Benfeghoul, Shirine Boutella, Lilia Bouyahiaoui, Ibtissem Chehida, Hanane Cherairia, Aida Guechoud, Zahra Harkat, Chahrazad Kracheni, Nadjia Laaraf, Mina Lachter, Sarah Layssac Saci, Souhila Maalem, Amel Menighad, Fatiha Nesrine, Imen Noël, Souha Oulha, Fatiha Oured, Bahia Rachedi, Mounia Rouibhi, Leila Touchi et Souhila Yaakoubi.

Rédaction d’Algérie 360.