Canada : Réduction de peine pour l’auteur de la tuerie de la mosquée de Québec 

La peine d’emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans, prononcée en première instance à l’encontre du tueur de la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, a été réduite par la Cour d’appel à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

La Cour d’appel a réduit la peine d’emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans, prononcée en première instance à l’encontre d’Alexandre Bissonnette, auteur de la tuerie de la mosquée de Québec au Canada, à une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Les juges François Doyon, Guy Gagnon et Dominique Bélanger ont estimé que la peine de la première instance est « cruelle et inusitée » et que « le cumul des peines est inconstitutionnel ». Pour eux, la décision de réduction de peine « ne porte pas sur l’horreur des gestes posés par le mis en cause, ni même sur l’impact de ses crimes sur toute une communauté », mais « elle porte avant tout sur la constitutionnalité d’une disposition du Code criminel ».

« Il est utile de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une peine de 25 ans d’emprisonnement, mais bien d’un emprisonnement à perpétuité sans possibilité de demander la libération conditionnelle avant 25 ans », ont souligné les trois juges.

Pour leur part, les membres de la communauté musulmane de Québec se sont dits « peinés » et « déçus » par cette décision. En effet, le Président du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah, a indiqué, au nom de toute la communauté musulmane, que « la Cour d’appel ne les a pas convaincu », et n’a pas hésité a rappelé que « le tueur, dont la peine a été réduite, a fait 17 orphelins le soir de son crime, qui remonte à janvier 2017 ».

Pour M. Boufeldja Benabdallah, « l’affaire doit être portée devant la Cour suprême, car ce n’est pas le cas d’un individu, c’est un cas sociétal ».

Pour rappel, le 29 janvier 2017, alors âgé de 27 ans, Alexandre Brissonnette, a pénétré, armé, à la grande mosquée de Québec, et a tué six (6) hommes et en a blessé huit (8) autres. En mars 2018, il a plaidé coupable aux douze (12) chefs d’accusation retenus à son encontre et a été condamné à une peine d’emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans.

Rédaction d’Algérie 360.