BMS : Averses de pluies orageuses sur plusieurs wilayas

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) ce vendredi, 27 novembre, contre des averses de pluies orageuses sur plusieurs wilayas du pays.

Le premier BMS de l’ONM prévoit « des pluies parfois sous forme d’averses orageuses avec rafales de vent sous orages »

La validité de cette alerte météo, de niveau 2 « classée orange », s’étale de ce vendredi, 27 novembre, à 18 heures jusqu’au samedi, 28 novembre, 9 heures du matin.

Selon la même source, les wilayas concernées sont : le Nord d’El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Tiaret, Saïda, Mascara, M’sila, Tissemsilt et Relizane. Les quantités de pluies attendues varient entre 20 et 30 mm et peuvent atteindre les 40 mm.

Le second BMS, de niveau 2 « classé orange », de Météo Algérie concerne les wilayas de : Chlef, Tipaza, Ain Defla, Blida, Médéa, Alger, Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdes et Bordj Bou Arreridj.

Ces dernières connaîtront, également, « des pluies parfois sous forme d’averses orageuses avec rafales de vent sous orages ». Et ce à partir de ce vendredi à 23 heures jusqu’au dimanche, 29 novembre, à 8 heures du matin.

Les quantités de pluies estimées par l’ONM varient entre 30 et 50 mm, et peuvent atteindre ou dépasser les 60 mm localement dans les wilayas.

