« Une fois Maradona a dit : c’est Madjer qui manquait au championnat Italien », raconte Rabah Madjer

Le décès de la légende du football Diego Armando Maradona hier à l’âge de 60 ans d’une crise cardiaque continue a secoué le monde du football, bien au-delà de l’Argentine. Les plus grands noms réagissent avec émotion à cette disparition tragique, du meilleur joueur de l’histoire.

L’ancien international et la légende du football algérien Rabah Madjer s’est exprimé à l’occasion de cette triste nouvelle, rendant hommage à l’ancien joueur « phénoménal » de la sélection argentine, Diego Armando Maradona, « je garde toujours le souvenir de ce joueur phénoménal qui a marqué pour l’éternité l’histoire du football planétaire et dont le culte perdure et dépasse largement le simple terrain de jeu, je l’ai connu personnellement, c’est aussi un bonhomme hors des terrains toujours souriant et très modeste ».

Rabah Madjer, a affirmé qu’il a croisé Marodona la première fois dans un jubilé de la légende française Michel Platini, organisé en mai 1988, au stade Marcel Picot à Nancy en France, tandis que la deuxième rencontre était à Dubaï en 2012, où les deux légendes ont évoqué plusieurs sujets et souvenirs, notamment la ligue des champions, et la coupe du monde 1986 remportée par l’Albiceleste, ainsi que les deux buts inscrits par les deux légendes, celui de Maradonna marqué avec sa main, et la talonnade légendaire de Rabeh Madjer.

Évoquant toujours de sa relation avec Diego Maradonna, Rabah Madjer a parlé d’une interview accordée à l’ancien capitaine du Napoli par un Journal italien (La Gazzetta delo Sport), où un journaliste italien a interrogé la légende argentine sur ce qui manque au championnat italien (El Cacio) pour qu’il soit le meilleur Championnat du monde, ce dernier a répondu : « Ce qui manque au championnat italien, c’est un joueur comme Rabah Madjer, il faut qu’il signe immédiatement à l’Inter de Milan) ».

Pour rappel, la légende du football argentin, Diego Maradona, est décédé hier, mercredi le 26 novembre d’un arrêt cardiaque à l’âge de 60 ans.



Ch.LAIB