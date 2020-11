Le sénat approuve le projet de loi des finances 2021 à la majorité

Après son approbation, le mardi 17 novembre par l’APN, le projet de loi des finances pour l’exercice 2021 a été approuvé, ce jeudi 25 novembre, à la majorité par le conseil de la nation.

Les membres du conseil de la nation ont adopté, ce jeudi, à la majorité le Projet de loi de finances pour l’exercice 2021 (PLF 2021), lors d’une plénière présidée par Salah Goudjil, et à laquelle a pris part le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane ainsi que des membres du staff gouvernemental.

Le nombre des votant par « oui » a atteint les 120 voix, contre 0 voix pour « non », et une seule voix non exprimée.

Merzouk.A