L’ancien latéral de la JSKabylie Rezki Maghrici n’est plus

Deux semaines après la disparition tragique du président emblématique Mohand Cherif Hennachi, la famille de la Jskabylie vient de perdre, une autre légende.

L’ancien latéral gauche de la JS Kabylie Rezki Maghrici, est décédé mercredi à l’âge de 67 ans, a annoncé le club Kabyle sur sa page officielle Facebook.

Né le 5 mai 1953 à Draa Ben Khedda (Tizi Ouzou) Rezki Maghrici a signé sa première licence à la JSK en 1974. Il a d’abord évolué comme attaquant avant de devenir arrière-gauche, il a remporté avec la JSK une coupe d’Afrique des champions en 1981, six titres de champions d’Algérie et une coupe d’Algérie en 1977 et une super-coupe d’Afrique en 1982.

Ch.LAIB