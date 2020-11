Goudjil parle d’un retour proche de Tebboune au pays

Lors de la séance plénière tenue ce jeudi 26 novembre, à l’APN et consacrée au vote du PLF 2021, le Président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil a évoqué l’état de santé du Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, affirmant que ce dernier se portait bien et qu’il prévoyait son retour au pays de maniéré imminente.

En effet, le Président par intérim de l’Assemblée nationale Saleh Goudjil a déclaré : « le Chef de l’État retournera bientôt en Algérie et reprendra ses fonctions », ajoutant que des décisions importantes seront prises par Abdemadjid Tebboune dès son atterrissage sur le sol algérien.

Concernant les dernières informations et les rumeurs largement relayées sur les réseaux sociaux et certains médias concernant l’évolution de l’état de santé du Chef de l’état, Goudjil a répondu : « Malheureusement, il y a des gens à l’étranger qui portent une corne contre l’Algérie et profitent de la maladie du président pour promouvoir de fausses informations », estimant à cet égard que l’Algérie subit une guerre médiatique.

Ch.LAIB