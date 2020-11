Filière lait : le ministre de l’Agriculture annonce une série de mesures

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, a annoncé une série de mesures pour permettre à la filière lait de surmonter les difficultés liées au stress hydrique et à la crise sanitaire.

Ces mesures ont été prises à l’issue d’une réunion de travail, présidée par le ministre et regroupant les cadres du secteur et les membres du Conseil National Interprofessionnel de la filière lait afin de débattre des problématiques et des dossiers qui concernent cette filière stratégique.

Il s’agit en premier lieu de l’envoi d’une instruction ministérielle aux walis pour veiller au respect du dispositif d’approvisionnement des éleveurs en Son et Orge, qui font l’objet d’une spéculation notamment le Son en gros ayant atteint 3500 à 4000 DA/quintal, indique le communiqué.

Autres mesures annoncées, c’est de « sévir contre les spéculateurs », selon le ministre. Dans ce sens, des commissions de contrôle ont été diligentées pour effectuer des contrôles au niveau des wilayas où est observé ce phénomène qui hypothèque les efforts des éleveurs par l’augmentation des charges les rendant plus vulnérables.

Le premier responsable du secteur agricole a également donné des instructions pour la révision urgente du dispositif d’accompagnement de la filière lait en insistant sur l’impératif de faire participer tous les professionnels en vue d’adapter les dispositifs au contexte actuel et aux enjeux que porte cette filière au plan économique et social.

Rédaction d’Algerie360