États-Unis : Une mannequin musulmane quitte les défilés pour des raisons religieuses

Une mannequin musulmane a annoncé sa décision de quitter le monde du mannequinat, pour plusieurs raisons, notamment religieuses.

Selon plusieurs médias internationaux, dont le journal britannique The Guardian, la mannequin musulmane Halima Aden, 23 ans, qui exerçait aux États-Unis, a annoncé qu’elle quittait le monde du mannequinat, affirmant que travailler dans le secteur de la mode l’avait forcée à compromettre ses convictions religieuses.

C’est sur son compte Instagram que Halima Aden a annoncé sa décision. Plusieurs images montrant les moments où elle « a perdu de vue son identité », selon elle, ont été postées par cette dernière. Halima a également cité les fois où elle a raté les heures de prière, ou quand elle a été recouverte d’un jean en guise de couvre-tête.

« Je ne peux que me reprocher à moi-même d’être souciée davantage des opportunités que de ce qui était réellement en jeu », a témoigné Halima, en confiant qu’elle éprouvait un sentiment d’être « une minorité au sein d’une minorité ». « Là où je blâme l’industrie est dans le manque de stylistes musulmanes », a-t-elle reproché.

Par ailleurs, le mannequin a justifié sa soudaine décision « Grâce à la Covid et à la coupure avec l’industrie, j’ai enfin réalisé où je me suis trompée dans mon parcours personnel », a-t-elle écrit, en affirmant qu’elle continuerait à faire du mannequinat, mais seulement à condition que son hijab soit « visible ». « Si mon hijab ne peut pas être aussi visible, je ne viendrai pas. Ce sera désormais la règle si on veut travailler avec moi ».

Il est à noter que Halima Aden, mannequin d’origine somalienne, a été l’un des premiers mannequins à effectuer des défilés de mode pour des grandes marques en hijab, elle a notamment défilé pour le célèbre rappeur Américain Kanye West.

