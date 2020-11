Corruption : L’affaire Snc Lavalin refait surface

Le juge instructeur du pôle national de lutte contre la corruption, près le tribunal Sidi M’hamed, a entamé des auditions dans le cadre de l’affaire Snc Lavalin et Sonatrach, impliquant l’ancien ministre Chakib Khelil et des membres de sa famille.

L’ancien PDG de Sonatrach Mohamed Mezine a été auditionné dans le cadre de cette affaire qui implique outre que Chakib Khelil son épouse et ses deux enfants, l’ancien ministre Noureddine Bouterfa, Farid Bejaoui et plus de 20 autres accusés, selon ce qu’a rapporté le quotidien arabophone Echourok.

Selon la même source, les mis en cause sont accusés d’accepter d’accorder d’indus avantages, de conclure des marchés en dehors de la règlementation en vigueur, d’entamer des négociations en vue de conclure des marchés au nom de l’État et des institutions publiques et économiques.

Il s’agit également de dilapidation de deniers publics, abus de fonction pour obtention d’indus avantages, obtention illégale de profit, blanchiment d’argent. Les accusés seront jugés conformément aux articles 29/1 26, 48 de la loi 01-06 relative à la prévention et la lutte contre la corruption, précise encore la même source.

Rédaction d’Algerie360