Algérie Market : Des remises allant jusqu’à -70% pour le Black/White Friday jusqu’au 30 novembre

Interrogé, Issam BEKHTI le Fondateur & CEO de la marketplace sur la nature des remises, il précise : « Notre politique commerciale est d’avoir toujours cette proximité et honnêteté envers nos clients, nos remises sont vraies, nous ne faisons pas comme certains qui augmentent le prix initial puis font des remises à -70% ou – 80% pour tomber finalement sur la même tarification d’avant la promotion ».

« Nous avons une éthique de travail et un service clients qui nous distingue des autres », ajoute le CEO d’Algérie Market.

Ayant un ancrage et une réputation sur le marché algérien comme étant une marketplace sérieuse qui avance d’un pas sur pour conforter sa place parmi les leaders dans le e-commerce en Algérie, vous pouvez trouver une très large gamme de produits très éclectique tels que les Loisirs, Petit Electroménager, Articles de sport, Bijoux & montres et plus de 20000 titres de livres.

Issam BEKHTI qui est aussi Général Manager de Webdispo qui œuvre dans la transformation digitale, informe que : « Les commerçants aussi peuvent prendre attache avec nous pour ouvrir leurs propres stores et commercialiser leurs produits sur notre plateforme pour ainsi toucher tout le territoire national ».

Rédaction d’Algerie360