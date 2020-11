Le ministre Belmahdi veut utiliser les TIC pour lutter contre les violences faites aux femmes

Algérie – Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a indiqué, hier mercredi, qu’il était impératif d’élaborer une stratégie nationale pour l’utilisation des nouvelles technologies (TIC) pour lutter contre les violences conjugales.

Participant à une conférence via visioconférence sous le slogan « la femme et l’entraide familiale à l’heure des mutations technologiques », Youcef Belmehdi à l’impératif de « réfléchir » pour utiliser les TIC dans tous les domaines notamment contre les violences conjugales.

Le ministre Belmehdi a estimé que cette stratégie nationale exigeait la contribution de tous les secteurs concernés vu son « extrême importance », dans le but de l’utilisation des TIC dans la préservation de la cohésion familiale et le bannissement de la violence l’égard de la femme et l’enfant.

« La Charia n’interdit pas le recours aux TIC mais elle encourage plutôt leur utilisation objective, constructive et sage notamment en ce qui concerne bannissement de la violence pour préserver la famille », a-t-il expliqué.

« Toutes les mosquées utilisent désormais ces technologies en raison de la pandémie covid-19 pour exhorter les familles à la cohésion loin de toute violence contre les femmes et les enfants », a ajouté Youcef Belmehdi.

