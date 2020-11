Coupe arabe de la Fifa 2021 : L’Algérie parmi les 22 pays participants

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a fait savoir que 22 pays, dont l’Algérie, se sont inscrits pour prendre part à la Coupe arabe des nations, prévue au Qatar du 1er au 18 décembre 2021, rapporte l’instance mondiale mardi soir sur son site officiel.

Le patron de la Fifa Gianni Infantinoa déclaré : « Nous sommes ravis que 22 équipes du monde arabe aient accepté de participer à la Coupe arabe de la FIFA 2021, qui aura lieu dans les stades de la prochaine Coupe du monde, et nous sommes impatients de voir les meilleures équipes de la région s’affronter pour le titre. Grâce au football, ce tournoi réunira plus de 450 millions de personnes de toute la région et contribuera, à n’en pas douter, à y accroître l’enthousiasme alors que la toute première Coupe du monde de la FIFA organisée au Moyen-Orient et dans le monde arabe approche à grands pas ».

Les 22 équipes participantes sont : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen. Les 16 équipes qui participeront à la phase finale seront réparties en quatre groupes, dont les deux premiers se qualifieront pour les quarts de finale. Au total, 32 matches se tiendront sur 18 jours.

L’Algérie sera représentée dans cette compétition par l’équipe nationale des locaux, dirigée par l’ancien défenseur central Madjid Bougerra, étant donné que le tournoi déroulera en dehors des fenêtres du calendrier international, une bonne occasion à la sélection nationale des joueurs locaux, de faire ses preuves et défendre les couleurs nationales lors de cette épreuve qui s’annonce grandiose.

Rédaction d’Algérie360