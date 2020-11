Violences conjugales : Le lourd bilan de la sûreté de wilaya de Béjaïa

Pas moins de 50 affaires liées à des violences conjugales et des sévices sur mineurs ont été recensés durant la période du 1er janvier au 31 octobre 2020, dans la wilaya de Béjaïa.

Selon un bilan établi par la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de Béjaïa, les chiffres en matière de violence infantile et de féminicides ont témoigné d’une recrudescence durant la période qui s’étend du 1er janvier au 31 octobre 2020.

Par ailleurs, les services de la Sûreté de Béjaïa ont enregistré le traitement de pas moins de 50 affaires liées à des violences conjugales et des sévices sur mineurs, dont 13 cas liés à des attentats à la pudeur. Ainsi, 11 femmes et 2 hommes ont été reconnus responsables de ces actes, et ont immédiatement été conduit devant les tribunaux.

Toutefois, six cas d’inceste ont également été constaté, tandis que le même rapport a fait état de la mort de 5 femmes et un homme lors des violences conjugales. 17 autres ont subi des préjudices physiques et moraux. Quant aux délits d’agressions caractérisées ayant entraîné des blessures, 12 affaires ont été signalées durant cette même période, dont 10 hommes et 2 femmes.

Il est à noter que 5 plaintes ont été enregistrées dans les différents commissariats pour agression sexuelle sur des femmes. Le même communiqué a révélé pas moins de 84 affaires relatives au détournement de mineurs.

Rédaction d’Algérie360.