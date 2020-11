Restrictions budgétaires : Suspension du financement de plusieurs programmes et projets

La Direction générale du budget, du ministère des Finances a adressé une correspondance à l’attention des contrôleurs financiers, portant sur le gel du financement de plusieurs programmes et projet, du fait des restrictions budgétaires.

La correspondance en question, datée du 18 novembre, a été adressée à l’ensemble des contrôleurs financiers auprès des institutions, des administrations publiques et les contrôleurs financiers auprès des wilayas et des communes, selon ce qu’a rapporté ce mercredi le quotidien le Soir d’Algérie.

Elle porte essentiellement sur la suspension dans « l’immédiat » des crédits budgétaires alloués aux projets des programmes et projets centralisés (PSC) et aux programmes et projets sectoriels déconcentrés (PSD) ainsi que ceux relatifs aux études et aux prestations de services n’ayant pas encore fait l’objet d’un ordre de service (ODS), selon la même source.

Cette mesure constitue l’illustration de la situation financière difficile que traverse le pays, une situation accentuée encore plus par la crise sanitaire. D’ailleurs, l’instruction de la Direction du budget ne concerne pas les programmes d’équipement public des secteurs de l’éducation et de la santé.

La mesure exclut également les opérations d’acquisition d’équipements informatiques et de fournitures à usage pédagogique destinés aux établissements d’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, ainsi que les opérations de numérisation des institutions et administrations publiques. Il s’agirait également des zones d’ombre dont les opérations d’équipement ont été décidées.

Il convient de noter que le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane a indiqué hier mardi au Conseil de la nation que le déficit budgétaire prévu dans le texte de la Loi de Finances 2021 était dû au niveau des dépenses, difficiles à réduire actuellement.

Ceci dit, le premier responsable du secteur a assuré que l’État poursuivra la prise en charge des retombées de la crise sanitaire en raison de la pandémie de Covid-19 en maintenant les affectations des aides publiques, afin de préserver le pouvoir d’achat des catégories vulnérables de la société, et ce en dépit des difficultés financières.

Merzouk.A