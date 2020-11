Prix Puskas du plus beau but 2020 : Le but de Mahrez non retenu

La fédération internationale de football (FIFA) a publié aujourd’hui le 25 novembre les candidats en lice pour le titre Puskas, qui récompense le plus beau but de l’année en 2020.

Parmi les plus beaux buts retenus, figure de grands noms tels que Luis Suarez pour son but face à Majorque la saison dernière, André-Pierre Gignac pour son retourné acrobatique, Heung Min Son pour son raid solitaire ou encore le Sud-Africain, Hlompho Kekana. Surprise, le but inscrit par Riyad Mahrez ne fait pas partie des nommés pour le prix ce prix Puskas, malgré la beauté du but qui a marqué les esprits, et considéré comme chef-d’œuvre de technicité, du début de l’action à sa conclusion, où l’attaquant algérien a commencé par contrôler le ballon d’une aile de pigeon, avant de dérouter son vis-à-vis d’un double crochet et conclure enfin l’action d’un tir à bout portant.

Pour rappel, plusieurs journaux ont jugé que le but de l’Algérien Riyad Mahrez, inscrit à Harare contre le Zimbabwe (2-2) dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, est un « sérieux candidat au Prix Puskas » de la FIFA récompensant la plus belle réalisation de l’année.

Voici les nominés pour le prix Puskas :

Shirley Cruz (CRC) — Costa Rica c. Panama [qualifications olympiques féminines de la Concacaf] (28 janvier 2020)

Giorgian De Arrascaeta (URU) — Ceará SC c. CR Flamengo [Brasileirão — Brésil] (25 août 2019)

Jordan Flores (ENG) — Shamrock Rovers FC c. Dundalk FC [Ligue d’Irlande] (28 février 2020)

André-Pierre Gignac (FRA) — UANL Tigres c. Pumas UNAM [Liga MX — Mexique] (1er mars 2020)

Sophie Ingle (WAL) – Arsenal WFC c. Chelsea FC Women [FA Women’s Super League – England] (19 janvier 2020)

Zlatko Junuzović (AUT) — SK Rapid Wien c. FC Red Bull Salzburg [Bundesliga — Autriche] (24 juin 2020)

Hlompho Kekana (RSA) – Mamelodi Sundowns FC c. Cape Town City FC [South African Premier Soccer League] (20 août 2019)

Son Heungmin (KOR) — Tottenham Hotspur FC c. Burnley FC [Premier League — Angleterre] (7 décembre 2019)

Leonel Quiñónez (ECU) — Université catholique c. CSD Macará [Serie A — Équateur] (19 août 2019)

Luis Suárez (URU) — FC Barcelone c. RCD Mallorca [LaLiga [MG (1] — Espagne] (7 décembre 2019)

Caroline Weir (SCO) — Manchester City WFC c. Manchester United WFC [FA Women’s Super League — England] (7 septembre 2019).

Ch.Laib