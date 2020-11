Les Emirats arabes unis suspendent la délivrance de visas à ces 13 pays

La délivrance de nouveaux visas aux citoyens de 13 pays, dont l’Algérie, a été suspendu par les Emirats arabes unis.

Selon l’agence Reuters, un document délivré par les autorités émiraties a fait état de la décision des Emirats arabes unis de suspendre la délivrance de nouveaux visas aux ressortissants Algériens, ainsi qu’aux citoyens de 12 autres pays.

Par ailleurs, il a été indiqué que les demandes de visas pour un nouvel emploi et pour des visites ont été suspendues pour les ressortissants qui sont en dehors des EAU, et qui se trouvent dans les 13 pays en question, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Ainsi, les EAU ont cessé de délivrer de nouveaux visas à l’Algérie, la Tunisie, l’Iran, la Syrie, la Somalie, l’Afghanistan, la Libye, le Yémen, le Kenya, l’Irak, le Liban, le Pakistan, et la Turquie. Selon Reuters, cette suspension temporaire a été décidée pour des raisons de sécurité. Cette interdiction de visa devrait durer une courte période.

Il est à noter que la même source a tenu de précisé que les personnes détenant déjà un visa valide ne sont pas concernées par les nouvelles restrictions et peuvent entrer aux EAU.

Rédaction d’Algérie360.