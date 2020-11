Confinement à Alger : Les autorisations exceptionnelles prolongées

Les autorisations exceptionnelles de circulation délivrées par les services et circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger « sont valides et en vigueur » jusqu’au 01 décembre, a annoncé aujourd’hui le 25 novembre la wilaya d’Alger.

“Dans le cadre de différentes mesures préventives relatives à la lutte contre la propagation du Covid-19 et à la gestion de la situation d’urgence induite par cette pandémie, le wali d’Alger informe l’ensemble des citoyennes et citoyens de la wilaya d’Alger que toutes les personnes, l’ensemble des autorités et organismes publics et privés ayant obtenu des autorisations exceptionnelles délivrées après le 10 novembre 2020 par les services et circonscriptions administratifs de la wilaya d’Alger, que ces autorisations demeurent de vigueur et nul besoin d’en délivrer de nouvelles, et ce jusqu’au 01 decembre2020” lit-on dans le communiqué.

Ch.LAIB