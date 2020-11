Vaccin Coronavirus : Un membre du Comité scientifique annonce la date de son acquisition par l’Algérie 

Le Docteur Elias Ag Bey Akhamouk, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) en Algérie, a annoncé, ce mardi, 24 novembre, la date de l’acquisition du vaccin contre le Coronavirus par l’Algérie.

Dans une publication postée sur Facebook, Docteur Elias Ag Bey Akhamouk, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) en Algérie, a indiqué que « le Comité scientifique étudie les meilleures offres pour l’acquisition du vaccin le plus efficace et le plus sûr, et ce quel que soit son coût, avec la garantie du Premier Ministre sous la tutelle du Chef de l’État ».

Docteur Akhamouk a également souligné que « le premier lot du vaccin contre le Coronavirus est pour le premier trio de 2021 ».

Rédaction d’Algérie 360.