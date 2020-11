Tizi Ouzou : Plus de 36.000 infractions pour non-respect des mesures sanitaires

Plus de 36.000 infractions pour non-respect des horaires de confinement et du protocole sanitaire ont été recensés depuis mars dernier à travers la wilaya de Tizi Ouzou.

Selon un communiqué de la Sûreté de la wilaya de Tizi Ouzou, le bilan des infractions enregistrées depuis la mise en place du premier dispositif de lutte contre le Coronavirus (Covid-19), jusqu’au 18 novembre dernier, a fait état de plus de 36.000 contraventions quant au non-respect des différentes mesures sanitaires par les habitats de la wilaya de Tizi Ouzou.

Par ailleurs, la sûreté de wilaya a enregistré, pour le non-respect des horaires de confinement, 13.820 infractions et 584 véhicules et motocycles mis en fourrière. La même institution fait également état de 18.000 infractions pour non-respect de l’obligation du port du masque de protection, 84 infractions pour non-respect du protocole sanitaire dans les transports publics et 3.538 infractions pour exercice d’activité commerciale de vente sans respect des règles sanitaires.

Au total, pas moins de 2.715 mises en demeure ont été adressées aux commerçants contrevenants et 235 entre fermetures et propositions de fermeture administrative ont été établies. En outre, 270 dossiers judiciaires ont été également instruits à l’encontre de commerçants contrevenants durant cette même période.

Rédaction d’Algérie360.