Schalke 04 : Nabil Bentaleb exclu du groupe professionnel

Schalke 04 a publié un communiqué suite aux évènements du week-end dernier. Le club allemand a annoncé qu’Amine Harit et Nabil Bentaleb sont sanctionnés, et devront s’entraîner à l’écart du groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre. Les deux joueurs seront pris en charge par le staff de la réserve. Quant à Vedad Ibisevic, qui en est venu aux mains avec l’adjoint Naldo, quittera lui le club le 31 décembre 2020.

«Compte tenu de la situation sportive difficile et des cinq matches importants de Bundesliga jusqu’aux vacances de Noël, la direction sportive du FC Schalke 04 a décidé de prendre les décisions suivantes. Nabil Bentaleb et Amine Harit seront pris en charge par l’équipe d’entraîneurs de l’équipe réserve jusqu’à nouvel ordre et s’entraîneront individuellement. Le contrat avec Vedad Ibisevic sera résilié le 31 décembre 2020», peut-on lire dans le communiqué de Schalke 04.

Bentaleb quittera Schalke 04

Les dirigeants de Schalke 04 ont fermé la porte à un retour du milieu de terrain algérien Nabil Bentaleb, pourtant titularisé à 6 reprises cette saison. L’ancien international devrait trouver un nouveau club à l’ouverture du mercato hivernal pour se relancer.

«Il ne fait aucun doute que c’est un grand footballeur. Mais, nous avons établi que Schalke et Nabil Bentaleb ne sont clairement pas compatibles. Il n’y a rien de spécial en ce moment qui a conduit à cela, mais cela fait plutôt partie d’un processus. Nous nous séparerons d’ici l’été 2021 au plus tard», a conclu l’Allemand.