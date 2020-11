Présidentielle américaine : Trump reconnaît la victoire de Biden

Après plus de deux semaines de refus, le Président américain, Donald Trump, a reconnu de façon indirecte la victoire de son adversaire, Joe Bide, et a donné son accord, ce lundi soir, au processus de transfert du pouvoir à l’administration de son rival démocrate.

Par ailleurs, l’actuel locataire de la Maison Blanche a encore affirmé sur Twitter : « je crois que nous triompherons », en promettant de poursuivre « un juste combat ». En effet, Trump a déjà introduit plusieurs recours en justice pour tenter de prouver des fraudes lors des élections présidentielles du 3 novembre dernier.

Pour sa part, le 46ᵉ président américain, Joe Biden, a dévoilé les noms des principaux ministres de son gouvernement, notamment pour les postes concernant la sécurité et la diplomatie.

Rappelons que le , les principaux médias américains ont annoncé la victoire de Joe Biden, qui, après dépouillement, a remporté 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020