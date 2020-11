Nominé à la tête du Département d’Etat aux USA : Boukadoum félicite Antony Blinken

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri​ ​Boukadoum, a adressé aujourd’hui mardi un message de félicitations à Anthony​ ​Blinken, pour sa nomination en tant que secrétaire d’État américain par le​ ​Président élu Joe Biden.​

Sabri Boukadoum a écrit dans le message destiné à Anthony Blinken : » Cher Secrétaire d’État désigné, je suis ravi d’apprendre la nouvelle de​ ​ votre (désignation) en tant que secrétaire d’État par le Président élu Joe​ ​

Biden « .

Le ministre des Affaires étrangères, s’est dit avoir hâte de travailler avec anthony Blinken, « J’ai hâte d’échanger avec vous et de travailler sur de nombreuses​ ​ questions, en particulier celles concernant la paix et la sécurité en​ ​ Afrique et en Méditerranée », a-t-il ajouté.

Pour conclure, Sabri Boukadoul a écrit, « Je vous souhaite plein succès et soyez assuré de mon engagement personnel​ ​ à bâtir les meilleures relations entre les États-Unis et l’Algérie « .

Rédaction d’Algérie360