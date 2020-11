L’OMS optimiste quant aux vaccins contre le Coronavirus

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)a déclaré lundi qu’il y avait désormais un « véritable espoir » que les vaccins anti-Covid qui ont été récemment annoncés, aident, avec d’autres mesures de santé publique, à mettre fin à la pandémie de Covid-19.

Les déclarations ont été faites après que la société pharmaceutique AstraZeneca a annoncé lundi que son vaccin COVID-19, développé avec l’université d’Oxford, était efficace à 90%, ce qui en fait le troisième grand fabricant de médicaments après Pfizer et Moderna à avoir communiqué des données de dernière minute sur un éventuel vaccin COVID-19.

En revanche, selon le même responsable, « l’importance de cette réalisation scientifique ne saurait être surestimée. Aucun vaccin dans l’histoire n’a été développé aussi rapidement que celui-ci. La communauté scientifique a établi une nouvelle norme pour le développement des vaccins », soulignant toutefois que souligné que la communauté internationale devait maintenant établir une nouvelle norme en matière d’accès, « L’urgence avec laquelle ces vaccins ont été développés doit s’accompagner de la même urgence pour les distribuer équitablement », a déclaré Dr Tedros lors d’une conférence de presse à Genève.

Par conséquent, le chef de l’OMS a rappelé que l’Accélérateur ACT, une initiative mondiale lancée en avril pour accélérer le développement et la production de diagnostics, de traitements et de vaccins sur une base équitable, a besoin immédiatement de 4,3 milliards de dollars pour soutenir l’achat et la livraison de masse de vaccins, de tests et de traitements, et qu’il faudra 23,8 milliards de dollars supplémentaires l’année prochaine.

Rédaction d’Algérie360